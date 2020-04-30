Мужчину, который "порезал" двух несовершеннолетних, отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На Закарпатье мужчину, который подозревается в нанесении ножевых ранений двум несовершеннолетним, отправили под домашний арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.
"Постановление следственного судьи Межгорского районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста жителю села, подозреваемому в покушении на убийство двух несовершеннолетних вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд применил более мягкую меру пресечения, чем было заявлено в ходатайстве, учитывая то, что прокурор не довел недостаточность применения домашнего ареста для поддержания нормального хода и эффективности уголовного производства.
"... в дом мужчины пришли двое несовершеннолетних. Эти ребята были хорошими знакомым дочери подозреваемого, с которыми они днем все вместе отпраздновали День рождения девушки. Сильное алкогольное опьянение собеседников способствовало возникновению ссоры между хозяином и приглашенными, которая впоследствии переросла в драку. ... парни убежали из дома, однако разъяренный хозяин успел бросить им вдогонку еще и молоток, который попал под руку", - говорится в сообщении.
Впоследствии несовершеннолетние вновь вернулись к дому, чтобы найти оставленный мобильный телефон и драка получила свое продолжение. На этот раз в руках подозреваемого уже был кухонный нож. Он ударил в грудь одного, а также ранил руку и ногу другого парня ... И только после этого пострадавшие оставили дом. Узнав о приезде в село автомобиля скорой медицинской помощи, подозреваемый выбросил нож во двор соседа, говорится в сообщении.
Кроме вышесказанного, суд установил, что подозреваемый во время драки получил телесные повреждения лица и головы, которые были видимы для всех участников судебного заседания. Состояние здоровья одного из пострадавших, который на время рассмотрения ходатайства находился в больнице, удовлетворительное, а второй, после оказания ему медицинской помощи, находится по месту жительства.
Напомним, злоумышленнику, который пытался убить свою бывшую сожительницу, вытолкнув ее из окна квартиры, сообщено о подозрении.