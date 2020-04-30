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Мужчину, который "порезал" двух несовершеннолетних, отправили под домашний арест

Киев • УНН

 • 13628 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. На Закарпатье мужчину, который подозревается в нанесении ножевых ранений двум несовершеннолетним, отправили под домашний арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.

Мужчину, который "порезал" двух несовершеннолетних, отправили под домашний арест

"Постановление следственного судьи Межгорского районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста жителю села, подозреваемому в покушении на убийство двух несовершеннолетних вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд применил более мягкую меру пресечения, чем было заявлено в ходатайстве, учитывая то, что прокурор не довел недостаточность применения домашнего ареста для поддержания нормального хода и эффективности уголовного производства.

"... в дом мужчины пришли двое несовершеннолетних. Эти ребята были хорошими знакомым дочери подозреваемого, с которыми они днем все вместе отпраздновали День рождения девушки. Сильное алкогольное опьянение собеседников способствовало возникновению ссоры между хозяином и приглашенными, которая впоследствии переросла в драку. ... парни убежали из дома, однако разъяренный хозяин успел бросить им вдогонку еще и молоток, который попал под руку", - говорится в сообщении.

Впоследствии несовершеннолетние вновь вернулись к дому, чтобы найти оставленный мобильный телефон и драка получила свое продолжение. На этот раз в руках подозреваемого уже был кухонный нож. Он ударил в грудь одного, а также ранил руку и ногу другого парня ... И только после этого пострадавшие оставили дом. Узнав о приезде в село автомобиля скорой медицинской помощи, подозреваемый выбросил нож во двор соседа, говорится в сообщении.

Кроме вышесказанного, суд установил, что подозреваемый во время драки получил телесные повреждения лица и головы, которые были видимы для всех участников судебного заседания. Состояние здоровья одного из пострадавших, который на время рассмотрения ходатайства находился в больнице, удовлетворительное, а второй, после оказания ему медицинской помощи, находится по месту жительства.

Напомним, злоумышленнику, который пытался убить свою бывшую сожительницу, вытолкнув ее из окна квартиры, сообщено о подозрении.

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