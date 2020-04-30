Чоловіка, який “порізав” двох неповнолітніх, відправили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Закарпатті чоловіка, який підозрюється у нанесені ножових поранень двом неповнолітнім, відправили під домашній арешт. Про це повідомляє УНН із посиланням на Судову владу України.
“Ухвала слідчого судді Міжгірського районного суду щодо обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту жителю села, підозрюваному у замаху на вбивство двох неповнолітніх набрала законної сили”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що суд застосував більш м’який запобіжний захід, ніж був заявлений в клопотанні, з огляду на те, що прокурор не довів недостатність застосування домашнього арешту для підтримання нормального ходу і ефективності кримінального провадження.
"... до будинку чоловіка завітали двоє неповнолітніх. Ці хлопці були добрими знайомим дочки підозрюваного, з якими вони вдень всі разом відсвяткували День народження дівчини. Сильне алкогольне сп’яніння співрозмовників посприяло виникненню сварки між господарем та запрошеними, яка згодом переросла в бійку. ...хлопці втекли з хати, проте розлючений господар встиг кинути їм навздогін ще й молоток, який потрапив під руку", - йдеться у повідомленні.
Згодом неповнолітні знову повернулись до будинку, щоб відшукати залишений мобільний телефон і бійка отримала своє продовження. Цього разу в руках підозрюваного вже був кухонний ніж. Він вдарив ним в груди одного, а також поранив руку і ногу іншого хлопця... І тільки після цього потерпілі врешті залишили будинок. Довідавшись про приїзд в село автомобіля швидкої медичної допомоги, підозрюваний викинув ніж на подвір’я сусіда, зазначено у повідомленні.
Окрім вищезазначеного, суд встановив, що підозрюваний під час бійки одержав тілесні ушкодження обличчя та голови, які були видимі для всіх учасників судового засідання. Стан здоров’я одного з потерпілих, який на час розгляду клопотання перебував в лікарні, є задовільним, а другий, після надання йому медичної допомоги, перебуває за місцем проживання.
Нагадаємо, зловмиснику, який намагався вбити свою колишню співмешканку, виштовхнувши її з вікна квартири, повідомлено про підозру.