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Чоловіка, який “порізав” двох неповнолітніх, відправили під домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Закарпатті чоловіка, який підозрюється у нанесені ножових поранень двом неповнолітнім, відправили під домашній арешт. Про це повідомляє УНН із посиланням на Судову владу України.

Чоловіка, який “порізав” двох неповнолітніх, відправили під домашній арешт

“Ухвала слідчого судді Міжгірського районного суду щодо обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту жителю села, підозрюваному у замаху на вбивство двох неповнолітніх набрала законної сили”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що суд застосував більш м’який запобіжний захід, ніж був заявлений в клопотанні, з огляду на те, що прокурор не довів недостатність застосування домашнього арешту для підтримання нормального ходу і ефективності кримінального провадження.

"...  до будинку чоловіка завітали двоє неповнолітніх. Ці хлопці були добрими знайомим дочки підозрюваного, з якими вони вдень всі разом відсвяткували День народження дівчини. Сильне алкогольне сп’яніння співрозмовників посприяло виникненню сварки між господарем та запрошеними, яка згодом переросла в бійку. ...хлопці втекли з хати, проте розлючений господар встиг кинути їм навздогін ще й молоток, який потрапив під руку", - йдеться у повідомленні.

Згодом неповнолітні знову повернулись до будинку, щоб відшукати залишений мобільний телефон і бійка отримала своє продовження. Цього разу в руках підозрюваного вже був кухонний ніж. Він вдарив ним в груди одного, а також поранив руку і ногу іншого хлопця... І тільки після цього потерпілі врешті залишили будинок. Довідавшись про приїзд в село автомобіля швидкої медичної допомоги, підозрюваний викинув ніж на подвір’я сусіда, зазначено у повідомленні.

Окрім вищезазначеного, суд встановив, що підозрюваний під час бійки одержав тілесні ушкодження обличчя та голови, які були видимі для всіх учасників судового засідання. Стан здоров’я одного з потерпілих, який на час розгляду клопотання перебував в лікарні, є задовільним, а другий, після надання йому медичної допомоги, перебуває за місцем проживання.

Нагадаємо, зловмиснику, який намагався вбити свою колишню співмешканку, виштовхнувши її з вікна квартири, повідомлено про підозру. 

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