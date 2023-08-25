Мужчину, который избил украинок в Чехии, взяли под стражу

Цитата

“Жестоко нападать на женщину — отвратительно, а нападать на нее только из-за ее национальности — это абсолютная мерзость. Эти действия являются результатом ненавистнических высказываний в адрес украинцев... Политическая ответственность ложится на тех, кто распространяет эти враждебные заявления”, — заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Детали

Глава МВД Чехии подчеркнул, что полиция не будет терпеть ни действия такого характера, ни высказывания, направленные на разжигание ненависти против украинцев.

На это резонансное дело отреагировала и уполномоченная правительства Чехии по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова. Она написала в социальной сети X, что нападение из-за национальности является абсолютно неприемлемым. И пожелала украинкам, скорейшего выздоровления и сил, а также их детям, которые стали свидетелями этого нападения.

Напомним

13 августа в Чехии неизвестные мужчины напали на двух украинок и избили их. Одна из женщин оказалась в больнице с разбитым лицом.