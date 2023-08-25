Чоловіка, який побив українок у Чехії, взяли під варту

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“Жорстоко нападати на жінку — огидно, а нападати на неї лише через її національність — це абсолютна гидота. Ці дії є результатом ненависницьких висловлювань на адресу українців... Політична відповідальність лягає на тих, хто поширює ці ворожі заяви”, — заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

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Голова МВС Чехії підкреслив, що поліція не толеруватиме ані дії такого характеру, ані висловлювання, що спрямовані на розпал ненависті проти українців.

На цю резонансну справу зреагувала й уповноважена уряду Чехії з прав людини Клара Шимачкова Лауренчікова. Вона написала у соціальній мережі X, що напад через національність є абсолютно неприйнятим. Та побажала українкам, якнайшвидшого одужання та сил, а також їхнім дітям, які стали свідками цього нападу.

Нагадаємо

13 серпня у Чехії невідомі чоловіки напали на двох українок і побили їх. Одна із жінок опинилася в лікарні з розбитим обличчям.