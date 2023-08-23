У Чехії невідомий побив двох українок - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Чехії невідомий чоловік напав на двох українок і побив їх. Одна із жінок опинилася в лікарні з розбитим обличчям. Про це повідомляє чеське видання Novinky, пише УНН.
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Поліція розслідує інцидент, який стався ще в неділю, 13 серпня, під час паломництва в Пласі на півночі Пльзені.
Як заявляють постраждалі, вони сиділи й балакали на тротуарі, коли під’їхала машина і водій запитав, чи вони з України. 34-річна Лілія та її на десять років старша подруга Тетяна кивнули головами, він проїхав ще трохи й одразу ж повернувся до двох жінок. Чоловік спочатку почав на них лаятися, а потім накинувся.
«Спочатку мене тричі вдарили по обличчю. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я піднявся. Одразу він накинувся на Лілю», – заявила Тетяна.
Вона скористалася моментом, коли зловмисник звернув увагу на її подругу. Вона швидко побігла до його машини і вийняла ключ із замка запалювання, щоб він не зміг поїхати.
«Я вже збирався викликати поліцію, коли позаду мене підійшли ще двоє чоловіків і вдарили мене кулаком у спину, і я впустила ключ на землю. Тоді перший зловмисник підхопив його, сів у машину та поїхав. Дві молоді дівчини та хлопець уже прямували до нас і викликали поліцію та швидку, тому що Лілія лежала на землі з обличчям у крові», – продовжила Тетяна.
Від нападу вона отримала лише синці. Потім вона передала патрульним на місці фото транспортного засобу разом із номерним знаком і водночас детально описала нападника.
У другої українки, відповідно до медичного висновку, лікарі діагностували відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.
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Речниця поліції Єва Червенкова повідомила, що правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Однак, вона не захотіла коментувати, чи вийшли вже на слід підозрюваного.
Самі ж українки, які через кілька тижнів після початку російської агресії евакуювались до Чехії з дітьми, не можуть пояснити мотив нападу.
«У нас ні з ким немає суперечок, ми нікого ні на що не провокували», – погодилися вони.
Однак, за їхніми словами, вони певною мірою пов'язують це з випадком позаминулого тижня, коли молодий українець зґвалтував і спробував убити 15-річну дівчину в Пльзені.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, у чеському місті Пльзені 18-річний українець запросив неповнолітню дівчину на прогулянку, після чого зґвалтував її, і скинув зі скелі. Його взято під варту.