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У Чехії невідомий побив двох українок - ЗМІ

У Чехії невідомий побив двох українок - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Чехії невідомий чоловік напав на двох українок і побив їх. Одна із жінок опинилася в лікарні з розбитим обличчям. Про це повідомляє чеське видання Novinky, пише УНН.

Деталі

Поліція розслідує інцидент, який стався ще в неділю, 13 серпня, під час паломництва в Пласі на півночі Пльзені.

Як заявляють постраждалі, вони сиділи й балакали на тротуарі, коли під’їхала машина і водій запитав, чи вони з України. 34-річна Лілія та її на десять років старша подруга Тетяна кивнули головами, він проїхав ще трохи й одразу ж повернувся до двох жінок. Чоловік спочатку почав на них лаятися, а потім накинувся.

«Спочатку мене тричі вдарили по обличчю. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я піднявся. Одразу він накинувся на Лілю», – заявила Тетяна.

Вона скористалася моментом, коли зловмисник звернув увагу на її подругу. Вона швидко побігла до його машини і вийняла ключ із замка запалювання, щоб він не зміг поїхати.

«Я вже збирався викликати поліцію, коли позаду мене підійшли ще двоє чоловіків і вдарили мене кулаком у спину, і я впустила ключ на землю. Тоді перший зловмисник підхопив його, сів у машину та поїхав. Дві молоді дівчини та хлопець уже прямували до нас і викликали поліцію та швидку, тому що Лілія лежала на землі з обличчям у крові», – продовжила Тетяна.

Від нападу вона отримала лише синці. Потім вона передала патрульним на місці фото транспортного засобу разом із номерним знаком і водночас детально описала нападника.

У другої українки, відповідно до медичного висновку, лікарі діагностували відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.

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Речниця поліції Єва Червенкова повідомила, що правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Однак, вона не захотіла коментувати, чи вийшли вже на слід підозрюваного.

Самі ж українки, які через кілька тижнів після початку російської агресії евакуювались до Чехії з дітьми, не можуть пояснити мотив нападу.

«У нас ні з ким немає суперечок, ми нікого ні на що не провокували», – погодилися вони.

Однак, за їхніми словами, вони певною мірою пов'язують це з випадком позаминулого тижня, коли молодий українець зґвалтував і спробував убити 15-річну дівчину в Пльзені.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, у чеському місті Пльзені 18-річний українець запросив неповнолітню дівчину на прогулянку, після чого зґвалтував її, і скинув зі скелі. Його взято під варту.

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