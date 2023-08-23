В Чехии неизвестный избил двух украинок - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В Чехии неизвестный мужчина напал на двух украинок и избил их. Одна из женщин оказалась в больнице с разбитым лицом. Об этом сообщает чешское издание Novinky, пишет УНН.

Детали

Полиция расследует инцидент, который произошел еще в воскресенье, 13 августа, во время паломничества в Пласе на севере Пльзени.

Как заявляют пострадавшие, они сидели и разговаривали на тротуаре, когда под’подъехала машина и водитель спросил, из Украины ли они. 34-летняя Лилия и ее на десять лет старшая подруга Татьяна кивнули головами, он проехал еще немного и сразу же вернулся к двум женщинам. Мужчина сначала начал на них ругаться, а потом набросился.

«Сначала меня трижды ударили по лицу. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я поднялся. Сразу он набросился на Лилю», – заявила Татьяна.

Она воспользовалась моментом, когда злоумышленник обратил внимание на ее подругу. Она быстро побежала к его машине и вынула ключ из замка зажигания, чтобы он не смог уехать.

«Я уже собирался вызвать полицию, когда позади меня подошли еще двое мужчин и ударили меня кулаком в спину, и я уронила ключ на землю. Тогда первый злоумышленник подхватил его, сел в машину и уехал. Две молодые девушки и парень уже направлялись к нам и вызвали полицию и скорую, потому что Лилия лежала на земле с лицом в крови», – продолжила Татьяна.

От нападения она получила только синяки. Затем она передала патрульным на месте фото транспортного средства вместе с номерным знаком и одновременно подробно описала нападавшего.

У второй украинки, согласно медицинскому заключению, врачи диагностировали открытый перелом челюсти, а также перелом скулы и костей носа.

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Пресс-секретарь полиции Ева Червенкова сообщила, что правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Однако, она не захотела комментировать, вышли ли уже на след подозреваемого.

Сами же украинки, которые через несколько недель после начала российской агрессии эвакуировались в Чехию с детьми, не могут объяснить мотив нападения.

«У нас ни с кем нет споров, мы никого ни на что не провоцировали», – согласились они.

Однако, по их словам, они в определенной степени связывают это со случаем на позапрошлой неделе, когда молодой украинец изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку в Пльзене.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, в чешском городе Пльзене 18-летний украинец пригласил несовершеннолетнюю девушку на прогулку, после чего изнасиловал ее, и сбросил со скалы. Он взят под стражу.

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