Мужчину взяли под стражу за нападение с молотком на женщину в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева взял под стражу уроженца Узбекистана, который с молотком напал на женщину в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“По ходатайству Киевской местной прокуратуры №5 Шевченковский райсуд столицы избрал для 32-летнего уроженца Республики Узбекистан, подозреваемого в покушении на умышленное убийство и разбойном нападении на 53-летнюю жительницу города Киева, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца”, — говорится в сообщении.
Как уже сообщалось, 18 марта 2018 года, увидев на улице потерпевшую, преступник с целью ограбления подбежал к ней и нанес не менее десяти ударов по голове молотком. После чего вырвал из рук женщины мобильный телефон и пытался завладеть сумкой, однако поняв, что его действия замечены посторонними людьми, выбросил телефон и пытался убежать.
19.03.2018 процессуальным руководителем в уголовном производстве задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.15, п.6 ч.2 ст.115 (незаконченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.