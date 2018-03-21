Чоловіка взяли під варту за напад з молотком на жінку в Києві

“За клопотанням Київської місцевої прокуратури №5 Шевченківський райсуд столиці обрав для 32-річного уродженця Республіки Узбекистан, підозрюваного у замаху на умисне вбивство та розбійницькому нападі на 53-річну жительку міста Києва, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці”, — йдеться у повідомленні.

Як вже повідомлялось, 18 березня 2018 року, побачивши на вулиці потерпілу, злочинець з метою пограбування підбіг до неї та наніс не менше десяти ударів по голові молотком. Після чого вирвав з руки жінки мобільний телефон та намагався заволодіти сумкою, однак зрозумівши, що його дії помічені сторонніми людьми, викинув телефон та намагався втекти.

19.03.2018 процесуальним керівником у кримінальному провадженні затриманому повідомлено про підозру за ч.3 ст.15, п.6 ч.2 ст.115 (незакінчений замах на умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.