Мужчину будут судить за призывы в российской соцсети свергнуть власть

"Прокуратурой Черниговской области утвержден обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя Репкинского района, которого обоснованно обвиняют в распространении материалов с призывами к совершению действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ч. 2 ст. 109 УК Украины)... Сейчас обвинительный акт направлен для рассмотрения в Репкинский районний суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина размещал в российской соцсети "Одноклассники" публичные призывы, направленные на свержение антинародной власти и физическую расправу над правительством и депутатами Верховной Рады Украины.

"Согласно выводам экспертиз, которые проводились в рамках данного уголовного производства, публичные выступления и высказывания указанного лица является призывами инклюзивного действия, то есть такими, которые не исключают говорящего с будущей деятельности", - отметили в прокуратуре.

Санкцией ч. 1 ст. 109 УК Украины предусмотрено наказание - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Мариуполе мужчина получил приговор за репост в соцсети.