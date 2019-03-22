Мужчину будут судить за призывы в российской соцсети свергнуть власть
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении мужчины, обвиняемого в распространении в российской соцсети "Одноклассники" призывов захватить государственную власть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"Прокуратурой Черниговской области утвержден обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя Репкинского района, которого обоснованно обвиняют в распространении материалов с призывами к совершению действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ч. 2 ст. 109 УК Украины)... Сейчас обвинительный акт направлен для рассмотрения в Репкинский районний суд", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина размещал в российской соцсети "Одноклассники" публичные призывы, направленные на свержение антинародной власти и физическую расправу над правительством и депутатами Верховной Рады Украины.
"Согласно выводам экспертиз, которые проводились в рамках данного уголовного производства, публичные выступления и высказывания указанного лица является призывами инклюзивного действия, то есть такими, которые не исключают говорящего с будущей деятельности", - отметили в прокуратуре.
Санкцией ч. 1 ст. 109 УК Украины предусмотрено наказание - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в Мариуполе мужчина получил приговор за репост в соцсети.