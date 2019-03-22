Чоловіка судитимуть за заклики в російській соцмережі повалити владу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт стосовно чоловіка, обвинуваченого у розповсюдженні у російській соцмережі "Одноклассники" закликів захопити державну владу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.
"Прокуратурою Чернігівської області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя Ріпкинського району, якого обґрунтовано обвинувачують у розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109 КК України)... Наразі обвинувальний акт направлено для розгляду до Ріпкинського районного суду", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, чоловік розміщував в російській соцмережі "Одноклассники" публічні заклики, спрямовані на повалення антинародної влади та фізичну розправу над урядом та депутатами Верховної Ради України.
"Згідно з висновками експертиз, які проводилися в межах даного кримінального провадження, публічні виступи та висловлювання вказаної особи є закликами інклюзивної дії, тобто такими, що не виключають мовця з майбутньої діяльності", - зазначили у прокуратурі.
Санкцією ч. 1 ст. 109 КК України передбачено покарання - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, у Маріуполі чоловік отримав вирок за репост у соцмережі.