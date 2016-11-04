Мужчину будут судить за кинопиратство в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Мужчину будут судить за незаконное использование фильмов в сети Интернет в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Установлено, что подозреваемый в прошлом году создал в сети Интернет веб-сайт, на котором незаконно разместил для просмотра и копирования кинофильмы, права на которые принадлежат компании "Universal City Studios LLLP".
Своими действиями он нанес компании ущерб на сумму 1 млн грн.
В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (незаконное распространение видеоматериалов) УК Украины.
Сейчас дело находится на рассмотрении Приморского районного суда г. Одесса.
Напомним, как сообщал УНН, Госкино запретило еще один российский телесериал.