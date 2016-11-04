Чоловіка судитимуть за кінопіратство в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Чоловіка судитимуть за незаконне використання фільмів в мережі Інтернет на Одещині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Встановлено, що підозрюваний минулого року створив у мережі Інтернет веб-сайт, на якому незаконно розмістив для перегляду та копіювання кінофільми, права на які належать компанії “Universal City Studios LLLP”.
Своїми діями він завдав компанії збитків на суму 1 млн грн.
Щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (незаконне розповсюдження відеоматеріалів) КК України.
Наразі справа перебуває на розгляді Приморського районного суду м. Одеса.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Держкіно заборонило ще один російський телесеріал.