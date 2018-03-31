Мужчину привалило железобетонными плитами в Кировоградской области

"В 12:15... поступило сообщение о том, что при разборке старого бесхозного здания произошло обрушение стены. В результате железобетонными плитами привалило мужчину 1956 г.р., который осуществлял разборку здания для собственных нужд", - сообщили в пресс-службе ведомства.

С помощью подъемного крана спасатели извлекли тело погибшего мужчины из-под завала.

Напомним, во Львове троллейбус въехал в маршрутку, пострадали семь человек.