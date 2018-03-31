Чоловіка привалило залізобетонними плитами на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні рятувальники дістали тіло чоловіка, якого привалило залізобетонними плитами у селі Мар’янівка Маловисківського району на Кіровоградщині. Про це повідомила прес-служба управління ДСНС в області, передає УНН.
"О 12:15... надійшло повідомлення про те, що під час розбирання старої безгосподарчої будівлі стався обвал стіни. У результаті залізобетонними плитами привалило чоловіка 1956 р.н., який здійснював розбирання будівлі для власних потреб", - повідомили в прес-службі відомства.
За допомогою підйомного крану рятувальники витягнули тіло загиблого чоловіка з-під завалу.
Нагадаємо, у Львові тролейбус в’їхав у маршрутку, постраждало семеро людей.