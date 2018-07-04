Мужчину во Львовской области переехал собственный трактор

Как предварительно установили правоохранители, 41-летний житель района, управляя трактором ЮМЗ, по собственной неосторожности упал с сиденья (трактор не был оборудован кабиной) и попал под заднее колесо. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.