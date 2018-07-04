Чоловіка на Львівщині переїхав власний трактор

Як попередньо встановили правоохоронці, 41-річний мешканець району, керуючи трактором ЮМЗ, з власної необережності впав з сидіння (трактор не був обладнаний кабіною) та потрапив під заднє колесо. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

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Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.