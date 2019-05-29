Мужчину в Харьковской области арестовали за изнасилование падчерицы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В селе Шубино в Харьковской области следователи объявили 53-летнему мужчине, который ранее был судим за убийство, подозрение в растлении и изнасиловании малолетней падчерицы. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.
В понедельник, 27 мая, 53-летнему мужчине, который ранее был осужден, объявили о подозрении в растлении и изнасиловании 13-летней падчерицы. 25 мая к правоохранителям обратилась жена подозреваемого и рассказала, что мужчина развращает ее дочь.
В результате, полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего) и по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия).
Также подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Украине за январь-апрель 2019 года учтено 75 уголовных правонарушений в отношении растления несовершеннолетних.