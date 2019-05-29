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Чоловіка на Харківщині арештували за зґвалтування падчерки

Чоловіка на Харківщині арештували за зґвалтування падчерки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. У селі Шубіне на Харківщині слідчі оголосили 53-річному чоловіку, який раніше був судимий за вбивство, підозру у розбещені та зґвалтуванні малолітньої падчерки. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ГУНП у Харківській області.

У понеділок, 27 травня, 53-річному чоловіку, який раніше був засуджений, оголосили про підозру у розбещені та зґвалтуванні 13-річної падчерки. 25 травня до правоохоронців звернулася дружина підозрюваного та розповіла, що чоловік розбещує її доньку.

У результаті, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітнього) та за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки).

Також підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Україні за січень-квітень 2019 року обліковано 75 кримінальних правопорушень стосовно розбещення неповнолітніх.

Українські Національні Новини

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