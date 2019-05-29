Чоловіка на Харківщині арештували за зґвалтування падчерки

КИЇВ. 29 травня. УНН. У селі Шубіне на Харківщині слідчі оголосили 53-річному чоловіку, який раніше був судимий за вбивство, підозру у розбещені та зґвалтуванні малолітньої падчерки. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ГУНП у Харківській області.