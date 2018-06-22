Мужчина сломал ручку двери и выбил стекло в Шевченковском суде Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Киеве злоумышленник сломал ручку двери и выбил стекло в Шевченковском районном суде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.
“Происшествие случилось в помещении судебного учреждения на улице Дегтяревская. В дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил работник суда и сообщил, что неизвестный взломал ручку двери и разбил стекло”, — говорится в сообщении.
На месте сотрудники уголовного розыска выяснили, что правонарушитель совершил хулиганские действия из-за того, что работники судебного учреждения, по его мнению, не вовремя предоставили ему решение суда. Задержанный — 43-летний житель Винницкой области.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит штраф.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева 22 июня рассмотрит ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения арестованному народному депутату Надежде Савченко.
Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту пожара в отделении банка на улице Героев Севастополя в Киеве.