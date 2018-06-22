Чоловік зламав ручку дверей і вибив скло у Шевченківському суді Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Києві зловмисник зламав ручку дверей і вибив скло в Шевченківському районному суді. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу київської поліції.
“Подія трапилася у приміщенні судової установи на вулиці Дегтярівська. До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував працівник суду та повідомив, що невідомий зламав ручку дверей і розбив скло”, — йдеться в повідомленні.
На місці співробітники карного розшуку з’ясували, що правопорушник вчинив хуліганські дії через те, що працівники судової установи, на його думку, не вчасно надали йому рішення суду. Затриманий — 43-річний житель Вінницької області.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує штраф.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва 22 червня розгляне клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу заарештованому народному депутату Надії Савченко.
Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у відділенні банку на вулиці Героїв Севастополя у Києві.