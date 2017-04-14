Мужчина погиб в результате взрыва во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 апреля. УНН. В четверг вечером в селе Турады Жидачевского района Львовской области в частном двухэтажном жилом доме произошел взрыв твердотопливного котла без последующего горения. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения во Львовской области.
Взрыв произошел в помещении котельной.
В результате взрыва погиб человек. Погибший был 1956 года рождения.
Причины происшествия выясняются, проводится доследственная проверка.
Напомним, в результате взрыва возле дворца искусств в Виннице погиб военный.