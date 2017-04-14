Чоловік загинув внаслідок вибуху на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 квітня. УНН. У четвер ввечері в селі Туради Жидачівського району на Львівщині у приватному двоповерховому житловому будинку стався вибух твердопаливного котла без подальшого горіння. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення у Львівській області.
Вибух стався у приміщенні котельні.
Внаслідок вибуху загинув чоловік. Загиблий був 1956 року народження.
Причини події з’ясовуються, проводиться дослідча перевірка.
Нагадаємо, внаслідок вибуху біля палацу мистецтв у Вінниці загинув військовий.