Чоловік загинув внаслідок вибуху на Львівщині

ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 квітня. УНН. У четвер ввечері в селі Туради Жидачівського району на Львівщині у приватному двоповерховому житловому будинку стався вибух твердопаливного котла без подальшого горіння. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення у Львівській області.