Мужчина погиб в пожаре в частном доме в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В результате пожара в частном домовладении в Киевской области погиб мужчина. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, передает УНН.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме с. Мирча на ул. Петровского поступило к пожарно-спасательной части пгт Бородянка 30 апреля в 08:30.
На месте происшествия спасатели установили, что произошло возгорание жилого дома. Пожар локализован в 09:30, а в 10:35 ликвидирован.
Во время разбора конструкций было обнаружено тело погибшего гражданина 1974 года.
Причины пожара и сумма материального ущерба устанавливается.
Напомним, в Ивано-Франковске, во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело мужчины.