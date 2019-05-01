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Чоловік загинув у пожежі в приватному будинку на Київщині

Чоловік загинув у пожежі в приватному будинку на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Внаслідок пожежі у приватному домоволодінні у Київській області загинув чоловік. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області, передає УНН.

Повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку с. Мирча на вул. Петровського надійшло до пожежно-рятувальної частини смт Бородянка 30 квітня о 08:30.

На місці події рятувальники встановили, що відбулось загоряння житлового будинку. Пожежу локалізовано о 09:30, а о 10:35 ліквідовано.

Під час розбору конструкцій було виявлено тіло загиблого громадянина 1974 року народження.

Причини пожежі та сума матеріального збитку встановлюється.

Нагадаємо, у Івано-Франківську, під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка.

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