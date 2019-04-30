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В Івано-Франківську під час пожежі загинув чоловік

В Івано-Франківську під час пожежі загинув чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Івано-Франківську, під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Івано-Франківській області.

Зазначається, що вчора, 29 квітня, о 13:38 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в кімнаті житлової квартири, на шостому поверсі восьмиповерхового житлового будинку у місті Івано-Франківськ на вулиці Галицькій.

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До місця було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №1 та частини спеціальної пожежної техніки міста Івано-Франківськ. На пожежі виявлено тіло чоловіка власниці квартири 1954 р. н.

Пожежу локалізовано о 14:09, а о 14:15 – ліквідовано. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку. Причина виникнення пожежі встановлюється.

До ліквідації пожежі залучалося 23 чоловік особового складу на 5-ти одиницях техніки.

Нагадаємо, 29 квітня, у підвальному приміщенні 5-поверхового житлового будинку на вулиці Щербаківській, 53-А загорілось сміття на площі 15 кв. м. Під час пожежі врятовано чоловіка з ознаками отруєння продуктами горіння.

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