В Ивано-Франковске во время пожара погиб мужчина

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108652 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112672 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115348 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116131 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145275 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115721 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140494 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145007 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130388 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130403 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В Ивано-Франковске во время пожара погиб мужчина

В Ивано-Франковске во время пожара погиб мужчина

Киев  •  УНН

 • 12686 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Ивано-Франковске во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что вчера, 29 апреля, в 13:38 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в комнате жилой квартиры на шестом этаже восьмиэтажного жилого дома в городе Ивано-Франковск на улице Галицкой.

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К месту были направлены пожарные Государственной пожарно-спасательной части №1 и части специальной пожарной техники Ивано-Франковск. На пожаре обнаружено тело мужчины владелицы квартиры 1954 г.р..

Пожар локализован в 14:09, а в 14:15 - ликвидирован. Огнем повреждены вещи домашнего обихода. Причина возникновения пожара устанавливается.

К ликвидации пожара привлекалось 23 человек личного состава на 5-ти единицах техники.

Напомним, 29 апреля, в подвальном помещении 5-этажного жилого дома на улице Щербаковская, 53-А загорелся мусор на площади 15 кв. м. Во время пожара спасен мужчина с признаками отравления продуктами горения.

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