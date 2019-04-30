В Ивано-Франковске во время пожара погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Ивано-Франковске во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Отмечается, что вчера, 29 апреля, в 13:38 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в комнате жилой квартиры на шестом этаже восьмиэтажного жилого дома в городе Ивано-Франковск на улице Галицкой.
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К месту были направлены пожарные Государственной пожарно-спасательной части №1 и части специальной пожарной техники Ивано-Франковск. На пожаре обнаружено тело мужчины владелицы квартиры 1954 г.р..
Пожар локализован в 14:09, а в 14:15 - ликвидирован. Огнем повреждены вещи домашнего обихода. Причина возникновения пожара устанавливается.
К ликвидации пожара привлекалось 23 человек личного состава на 5-ти единицах техники.
Напомним, 29 апреля, в подвальном помещении 5-этажного жилого дома на улице Щербаковская, 53-А загорелся мусор на площади 15 кв. м. Во время пожара спасен мужчина с признаками отравления продуктами горения.