Мужчина из Кировоградской области распространял порновидео с несовершеннолетними
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 мая. УНН. Работники полиции разоблачили мужчину, который через интернет распространял порновидео с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГУ НП области, сообщает УНН.
Злоумышленником оказался 32-летний житель города Александрия. Противоправную деятельность человека в результате следственно-розыскных мероприятий задокументировали сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции области.
Во время проведения санкционированного обыска в квартире гражданина полицейские изъяли компьютерную технику, с помощью которой мужчина осуществлял распространение через сеть интернет видеофайлов порнографического характера с участием несовершеннолетних.
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Расследование в рамках уголовного производства, начатое по ч.4 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины, продолжается.
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Решается вопрос об объявлении лице подозрению в совершении уголовного преступления.