Чоловік з Кіровоградщини розповсюджував порновідео з неповнолітніми
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Працівники поліції викрили чоловіка, який через інтернет розповсюджував порновідео за участю неповнолітніх. Про це поінформували в ГУ НП в області, повідомляє УНН.
Зловмисником виявився 32-річний мешканець міста Олександрія. Протиправну діяльність чоловіка у результаті слідчо-розшукових заходів задокументували працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції області.
Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні громадянина поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, за допомогою якої чоловік здійснював розповсюдження через мережу інтернет відеофайлів порнографічного характеру за участю неповнолітніх.
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Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України, триває.
Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Вирішується питання про оголошення особі підозри у вчиненні кримінального правопорушення.