Мужчина, выстреливший в ребенка в Киеве, задержан
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Мужчина, подозреваемый в ранении ребенка возле магазина в Киеве, задержан. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Злоумышленник, открывший стрельбу в Деснянском районе столицы, задержан. У него изъято устройство для отстрела резиновых пуль", - сообщили в прокуратуре.
Как пояснили в прокуратуре, сейчас решается вопрос о квалификации происшествия.
Также стало известно, что 4-летний ребенок, пострадавший во время стрельбы, сейчас находится в больнице ОХМАТДЕТ.
Как сообщал УНН, в Деснянском районе Киева возле магазина неизвестный попал из оружия в лицо мальчику, а затем скрылся.