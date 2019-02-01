Чоловік, який вистрілив у дитину у Києві, затриманий
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Чоловік, підозрюваний у пораненні дитини біля магазину у Києві, затриманий. Про це УНН повідомили в прес-службі столичної прокуратури.
"Зловмисник, який відкрив стрілянину в Деснянському районі столиці, затриманий. У нього вилучено пристрій для відстрілу гумових куль", - повідомили у прокуратурі.
Як пояснили у прокуратурі, зараз вирішується питання про кваліфікацію події.
Також стало відомо, що 4-річна дитина, яка постраждав під час стрілянини, зараз перебуває у лікарні ОХМАТДИТ.
Як повідомляв УНН, у Деснянському районі Києва біля магазину невідомий потрапив зі зброї в обличчя хлопчикові, а потім зник.