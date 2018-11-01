Мужчина, открывший стрельбу в Бердянске, находится в больнице под охраной
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Мужчину, которого задержали за стрельбу возле ломбарда в Бердянске Запорожской области, находится в больнице под охраной полиции. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
"Прохожие задержали злоумышленника и избили его. Сейчас он (злоумышленник – ред.) с травмой головы, вероятно, сотрясением мозга, находится в больнице под охраной. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины", – сообщил собеседник.
Кроме того, источник подтвердил, что мужчина пытался обменять фальшивые деньги.
Как сообщал УНН, вчера вечером возле ломбарда в городе Бердянск Запорожской области произошла перестрелка. Между гражданином и двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. А потом первый открыл огонь в сторону местных жителей. Злоумышленника задержали благодаря помощи неравнодушных. Двух пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями брюшной полости.