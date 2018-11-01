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Чоловік, який відкрив стрілянину в Бердянську, перебуває в лікарні під охороною

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Чоловіка, якого затримали за стрілянину біля ломбарду в Бердянську Запорізької області, перебуває у лікарні під охороною поліції. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

“Перехожі затримали зловмисника і побили його. Наразі він (зловмисник — ред.) з травмою голови, ймовірно, струсом мозку, перебуває у лікарні під охороною. Його затримали у порядку статті 208 КПК України”, — повідомив співрозмовник.

Крім того, джерело підтвердило, що чоловік намагався обміняти фальшиві гроші.

Як повідомляв УНН, вчора ввечері біля ломбарду у місті Бердянськ Запорізької області сталася стрілянина. Між громадянином та двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. А потім перший відкрив вогонь у бік місцевих жителів. Зловмисника затримали завдяки допомозі небайдужих. Двох постраждалих доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями черевної порожнини.

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