Чоловік, який відкрив стрілянину в Бердянську, перебуває в лікарні під охороною
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Чоловіка, якого затримали за стрілянину біля ломбарду в Бердянську Запорізької області, перебуває у лікарні під охороною поліції. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
“Перехожі затримали зловмисника і побили його. Наразі він (зловмисник — ред.) з травмою голови, ймовірно, струсом мозку, перебуває у лікарні під охороною. Його затримали у порядку статті 208 КПК України”, — повідомив співрозмовник.
Крім того, джерело підтвердило, що чоловік намагався обміняти фальшиві гроші.
Як повідомляв УНН, вчора ввечері біля ломбарду у місті Бердянськ Запорізької області сталася стрілянина. Між громадянином та двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. А потім перший відкрив вогонь у бік місцевих жителів. Зловмисника затримали завдяки допомозі небайдужих. Двох постраждалих доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями черевної порожнини.