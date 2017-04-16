Мужчина в Николаевской обл выбил двери храма, чтобы поставить свечу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18170 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78363 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139949 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110806 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112726 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110032 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102366 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106416 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103089 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149750 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Мужчина в Николаевской обл выбил двери храма, чтобы поставить свечу

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Киев  •  УНН

 • 16492 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Николаєвской области мужчина выбил входную дверь в храм, чтобы зайти в помещение и поставить свечку. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

16 апреля, около 6:00 в Новоодесское отдела полиции ГУ НП в Николаевской обл. обратился 52-летний житель с.Троицьке с информацией о том, что неизвестный мужчина проник на территорию церкви.

“На месте происшествия выяснилось, что злоумышленник выбил входную дверь в храм, чтобы зайти в помещение и поставить свечку. В связи с тем, что мужчина визуально выглядел как человек с психическими расстройствами, правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила хулигана в больницу ”, - заявили в полиции.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР, проводится проверка.

Напомним, 11 апреля сообщал, что порядок на Пасху в Украине будут обеспечивать 25 тыс. Милиционеров.

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