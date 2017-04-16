Мужчина в Николаевской обл выбил двери храма, чтобы поставить свечу

16 апреля, около 6:00 в Новоодесское отдела полиции ГУ НП в Николаевской обл. обратился 52-летний житель с.Троицьке с информацией о том, что неизвестный мужчина проник на территорию церкви.

“На месте происшествия выяснилось, что злоумышленник выбил входную дверь в храм, чтобы зайти в помещение и поставить свечку. В связи с тем, что мужчина визуально выглядел как человек с психическими расстройствами, правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила хулигана в больницу ”, - заявили в полиции.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР, проводится проверка.

Напомним, 11 апреля сообщал, что порядок на Пасху в Украине будут обеспечивать 25 тыс. Милиционеров.