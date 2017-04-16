Чоловік на Миколаївщині вибив двері храму, щоб поставити свічку

16 квітня, близько 6:00 до Новоодеського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області звернувся 52-річний мешканець с.Троїцьке із інформацією про те, що невідомий чоловік проник на територію церкви.

“На місці події з’ясувалось, що зловмисник вибив вхідні двері до храму, щоб зайти до приміщення та поставити свічку.

У зв’язку з тим, що чоловік ззовні виглядав як людина із психічними розладами, правоохоронці викликали швидку медичну допомогу, яка доставила хулігана до лікарні”, — заявили в поліції.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку, проводиться перевірка.

Нагадаємо, 11 квітня УНН повідомляв, що порядок на Великдень в Україні забезпечуватимуть 25 тис. правоохоронців.