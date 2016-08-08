Мужчина в Хмельницком пытался отправить по почте военную пиротехнику

На линию "102" в областном центре поступил звонок от работников одного из почтовых отделений города, которые сообщили, что молодой человек пытается отправить посылку с подозрительными предметами, похожими на взрывчатку.

Экипаж патрульной полиции, который выехал на место происшествия, задержал жителя Мукачево с коробкой, в которой находилось 6 предметов, похожих на взрывные пакеты, и две ручные дымовые гранаты белого и черного дыма, которые по своим техническим характеристикам относятся к пиротехническим средствам военного назначения.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.