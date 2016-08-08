Чоловік у Хмельницькому намагався відправити поштою військову піротехніку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Хмельницькому 21-річний чоловік на одному з поштових відділень намагався відправити посилку з піротехнічними засобами військового призначення. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Хмельницької області.
На лінію “102” у обласному центрі надійшов дзвінок від працівників одного з поштових відділень міста, які повідомили, що молодий чоловік намагається відправити посилку з підозрілими предметами, схожими на вибухівку.
Екіпаж патрульної поліції, який виїхав на місце події, затримав жителя Мукачево з коробкою, в якій знаходилося 6 предметів, ззовні схожих на вибухові пакети, та дві ручні димові гранати білого та чорного диму, які за своїми технічними характеристиками відносяться до піротехнічних засобів військового призначення.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.