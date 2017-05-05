Мужчина сжег три дома и застрелился в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Луганской области мужчина поджег три жилых дома, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.
Сегодня, 5 мая, полиция получила сообщение о том, что по улице Центральной в с. Лантратовка Троицкого района случилось возгорание трех жилых домов.
Установлено, что 61-летний местный житель с охотничьим ружьем “Сайга” пришел к соседям. И в одном и в другом домах, где живут 32-летний мужчина с семьей и 58-летний мужчина, увидев своего соседа в неадекватном состоянии да еще и с ружьем в руках, не стали оказывать ему сопротивление, а выбежали из жилых помещений.
Облив бензином помещения соседей и поджегши их, мужчина вышел на улицу, произвел два выстрела вверх и пошел к своему собственному дому. Поджегши и собственный дом, человек с ружьем ушел в неизвестном направлении.
Во время поисков на расстоянии 300 метров от улицы Центральная, в зарослях на пустыре, “поджигатель” был найден мертвым. Он покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из ружья себе в голову. Рядом с ним было обнаружено его ружье и стреляную гильзу.
Как сообщал УНН, неизвестные в Крыму пытались сжечь Коран в мечети.