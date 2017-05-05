Чоловік спалив три будинки й застрелився на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Луганській області чоловік підпалив три житлових будинки, після чого покінчив життя самогубством. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Луганської області.
Сьогодні, 5 травня, поліція отримала повідомлення про те, що по вулиці Центральній у с. Лантратівка Троїцького району трапилося загоряння трьох житлових будинків.
Встановлено, що 61-річний місцевий мешканець з мисливською рушницею «Сайга» прийшов до сусідів. І в одному і в другому будинках, де мешкають 32-річний чоловік із родиною та 58-річний чоловік, побачивши свого сусіда в неадекватному стані та ще й із рушницею у руках, не стали чинити йому опір, а вибігли з житлових приміщень.
Обливши бензином приміщення сусідів та підпаливши їх, чоловік вийшов на вулицю, здійснив два постріли вгору та пішов до свого власного будинку. Підпаливши і власний будинок, чоловік із рушницею пішов у невідомому напрямку.
Під час пошуків на відстані 300 метрів від вулиці Центральна, в чагарниках на пустирі, «палія» було знайдено мертвим. Він покінчив життя самогубством, здійснивши постріл з рушниці собі в голову. Поруч з ним було виявлено його рушницю та стріляну гільзу.
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