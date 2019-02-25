Мужчина разбился, когда мыл окна в квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Харькове мужчина выпал из окна своей квартиры на 7-м этаже, когда мыл окна. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
Так, информация о трагедии, которая произошла на улице Амосова, поступила в полицию 24 февраля в 11:25.
"Предварительно, 38-летний харьковчанин по собственной неосторожности во время мытья окон выпал из окна своей квартиры, расположенной на 7-м этаже 9-ти этажного дома", - говорится в сообщении.
В результате мужчина погиб.
Сведения о событии внесли в Журнал единого учета. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
Напомним, в Черновцах 18-летняя девушка выпала с третьего этажа общежития.