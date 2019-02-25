Чоловік розбився, коли мив вікна у квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Харкові чоловік випав з вікна своєї квартири на 7-му поверсі, коли мив вікна. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
Так, інформація про трагедію, яка сталася на вулиці Амосова, надійшла до поліції 24 лютого об 11:25.
"Попередньо, 38-річний харків’янин з власної необережності під час миття вікон випав з вікна своєї квартири, розташованої на 7-му поверсі 9-ти поверхового будинку", - йдеться в повідомленні.
У результаті чоловік загинув.
Відомості про подію внесли до Журналу єдиного обліку. Поліція встановлює обставини трагедії.
Нагадаємо, у Чернівцях 18-річна дівчина випала з третього поверху гуртожитку.