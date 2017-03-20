Человек пробрался в кабинет Д.Трампа и сделал селфи

Джозеф Янг (Joseph Young) выложил снимок на своей странице в Instagram и подписал: "Проскользнули через Секретную службу, чтобы сделать это селфи. Они могли бы предупредить нас не ходить туда".

Пресс-секретарь охранного ведомства Кэтрин Милхонун заявила изданию, что никакого проникновения не было, и назвала утверждения Янга ложью и подчеркнула, что "никто не мог пройти мимо Секретной службы".

Позже Дж.Янг удалил публикацию, однако она успела разойтись по интернету и вызвать среди пользователей дискуссию по поводу качества работы Секретной службы США. Одни критиковали охрану, другие пытались оправдать тем, что у нее выдалась тяжелая неделя.

Как сообщал УНН, неизвестный мужчина попытался совершить проникновение в Белый дом в Вашингтоне.