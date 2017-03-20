Человек пробрался в кабинет Д.Трампа и сделал селфи
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Американец проник в рабочий кабинет президента США Дональда Трампа в загородной резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) и сделал там селфи на фоне портрета республиканца в молодости, передает УНН со ссылкой на The New York Post.
Джозеф Янг (Joseph Young) выложил снимок на своей странице в Instagram и подписал: "Проскользнули через Секретную службу, чтобы сделать это селфи. Они могли бы предупредить нас не ходить туда".
Пресс-секретарь охранного ведомства Кэтрин Милхонун заявила изданию, что никакого проникновения не было, и назвала утверждения Янга ложью и подчеркнула, что "никто не мог пройти мимо Секретной службы".
Позже Дж.Янг удалил публикацию, однако она успела разойтись по интернету и вызвать среди пользователей дискуссию по поводу качества работы Секретной службы США. Одни критиковали охрану, другие пытались оправдать тем, что у нее выдалась тяжелая неделя.
Как сообщал УНН, неизвестный мужчина попытался совершить проникновение в Белый дом в Вашингтоне.