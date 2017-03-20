Чоловік пробрався в кабінет Д.Трампа і зробив селфі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Американець пробрався в робочий кабінет президента США Дональда Трампа в заміській резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида) і зробив там селфі на тлі портрета республіканця в молодості, передає УНН з посиланням на The New York Post.
Джозеф Янг (Joseph Young) виклав знімок на своїй сторінці в Instagram і підписав: “Прослизнули через Секретну службу, щоб зробити це селфі. Вони могли б попередити нас не ходити туди”.
Прес-секретар охоронного відомства Кетрін Мілхонун заявила виданню, що ніякого проникнення не було, і назвала затвердження Янга брехнею і підкреслила, що “ніхто не міг пройти повз Секретну службу”.
Пізніше Дж.Янг видалив публікацію, проте вона встигла розійтися по інтернету і викликати серед користувачів дискусію з приводу якості роботи Секретної служби США. Одні критикували охорону, інші намагалися виправдати тим, що у неї видався важкий тиждень.
Як повідомляв УНН, невідомий чоловік спробував вчинити проникнення в Білий дім у Вашингтоні.