Чоловік пробрався в кабінет Д.Трампа і зробив селфі

Джозеф Янг (Joseph Young) виклав знімок на своїй сторінці в Instagram і підписав: “Прослизнули через Секретну службу, щоб зробити це селфі. Вони могли б попередити нас не ходити туди”.

Прес-секретар охоронного відомства Кетрін Мілхонун заявила виданню, що ніякого проникнення не було, і назвала затвердження Янга брехнею і підкреслила, що “ніхто не міг пройти повз Секретну службу”.

Пізніше Дж.Янг видалив публікацію, проте вона встигла розійтися по інтернету і викликати серед користувачів дискусію з приводу якості роботи Секретної служби США. Одні критикували охорону, інші намагалися виправдати тим, що у неї видався важкий тиждень.

Як повідомляв УНН, невідомий чоловік спробував вчинити проникнення в Білий дім у Вашингтоні.