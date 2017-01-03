Мужчина в Киеве попал под поезд, который протащил его 30 метров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Мужчина в столице попал под трамвай, который протянул его за собой еще около 30 метров, в результате чего он получил многочисленные травмы. Об этом сообщили УНН медицинские работники.
Инцидент произошел вчера, 2 января вечером на конечной остановке третьего трамвая возле Окружной дороги.
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Обстоятельства того, как 25-летний парень попал под трамвай и был ли в состоянии алкогольного опьянения пока не известны. Однако под колесами трамвая его еще протянуло около 30 метров.
Парень получил закрытую травму грудной клетки, живота и спинно-мозговую травму. Его госпитализировали в политравматологическое отделение одной из киевских больниц.
Как сообщал УНН, 31 декабря пассажирка бросилась под поезд на станции столичного метро "Лукьяновка".