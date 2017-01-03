Чоловік в Києві потрапив під потяг, який протягнув його 30 метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Чоловік в столиці потрапив під трамвай, який протягнув його за собою ще близько 30 метрів, внаслідок чого він отримав численні травми. Про це УНН повідомили медичні працівники.
Інцидент стався учора, 2 січня ввечері на кінцевій зупинці третього трамваю біля Окружної дороги.
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Обставини того як саме 25 річний хлопець потрапив під трамвай і чи був у стані алкогольного сп’яніння поки не відомі. Проте під колесами трамваю його ще протягнуло близько 30 метрів.
Хлопець отримав закриту травму грудної клітини, живота та спинно-мозкову травму. Його госпіталізували до політравматологічного відділення однієї з київських лікарень.
Як повідомляв УНН, 31 грудня пасажирка кинулася під потяг на станції столичного метро "Лук'янівка".