Мужчина, угрожая вилкой, изнасиловал женщину в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Днепре неизвестный, угрожая вилкой, изнасиловал женщину и забрал у нее средства, кредитную карточку и убежал. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра, пишет УНН-Центр.
Всем экипажам были переданы приметы преступника - патрульные искали нападающего по городу. Через некоторое время появилась информация, что кто-то пытался рассчитаться карточкой пострадавшей в одном из кафе города. Сотрудники заведения подтвердили, что человек действительно пытался рассчитаться карточкой, но ее заблокировали.
Поиски продолжались и на патрулирование вышли резервные роты и патрульные, которые находились на отдыхе. Полицейские обследовали центр города, в нескольких учреждениях и торговых центрах сообщали, что видели похожее лицо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители задержали двух насильников на Днепропетровщине
На улице Глинки полицейские заметили похожего по приметам мужчину. Когда патрульные подошли к нему, он занервничал, на вопросы отвечал неохотно. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него кредитную карточку женщины. Насильника задержали и доставили в отделение полиции.
Заметим, что изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица, - по ст. 152 УК Украины наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.