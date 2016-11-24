Чоловік, погрожуючи виделкою, зґвалтував жінку у Дніпрі

Всім екіпажам були передані прикмети злочинця — патрульні шукали нападника по місту. Через деякий час з’явилась інформація, що хтось намагався розрахуватись карткою постраждалої в одній із кав’ярень міста. Співробітники закладу підтвердили, що чоловік дійсно намагався розрахуватись карткою, але її заблокували.

Пошуки тривали і на патрулювання вийшли резервні роти та патрульні, які перебували на відпочинку. Поліцейські обстежували центр міста, в кількох закладах та торгових центрах повідомляли, що бачили схожу особу.

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На вулиці Глінки полісмени помітили схожого за прикметами чоловіка. Коли патрульні підійшли до нього, він занервував, на запитання відповідав неохоче. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у нього кредитну картку жінки. Ґвалтівника затримали та доставили у відділок поліції.

Зауважимо, що зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, — за ст. 152 КК України карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.