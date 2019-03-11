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Мужчина избил пожилых женщин молотком, еще одну забил до смерти

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Днепропетровской области мужчина напал на трех пожилых женщин, одну из них он забил до смерти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.

По данным полиции, двух пожилых сестер он жестоко избил молотком, еще одну жительницу Новомосковского района забил до смерти.

"Правоохранительными органами установлено, что 15 февраля мужчина ворвался в дом, где жили три пожилые женщины: две сестры 72 и 84 лет и их 104-летняя мать. А через две недели, 2 марта, убил 74-летнюю женщину. В обоих случаях мотивом нападения стали деньги и ценности, которые злоумышленник забирал у своих жертв", - уточнили в полиции.

Так, после совершения первого преступления полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины. В рамках расследования с места преступления были изъяты вещественные доказательства.

Затем, 1 марта, мужчина совершил следующее, более тяжкое преступление.

"Около 19:00 он пришел в дом своей родственницы в Новомосковском районе и избил женщину до смерти. После этого забрал деньги и мобильный телефон", - сообщили в ГУНП.

В полиции отметили, что в ходе расследования лицо нападавшего было установлено.

"Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый житель г. Днепр. 8 марта его разыскали и задержали. Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в полиции.

За совершенные преступления подозреваемому грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины, которая предусматривает максимальное наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Полтаве частного предпринимателя избили и ограбили возле дома, в котором он проживает.

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