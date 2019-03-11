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Чоловік побив літніх жінок молотком, ще одну забив до смерті

Чоловік побив літніх жінок молотком, ще одну забив до смерті

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. У Дніпропетровській області чоловік напав на трьох літніх жінок, одну з них він забив до смерті. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

За даними поліції, двох літних сестер він жорстоко побив молотком, ще одну жительку Новомосковського району забив до смерті.

"Правоохоронцями встановлено, що 15 лютого чоловік увірвався до будинку, де мешкали три літні жінки: дві сестри 72 і 84 років та їх 104-річна матір. А через два тижні, 2 березня, вбив 74-річну жінку. В обох випадках мотивом нападу стали гроші та цінності, які зловмисник забирав у своїх жертв", - уточнили в поліції.

Так, після скоєння першого злочину поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК України. В рамках розслідування з місця злочину були вилучені речові докази.

Потім, 1 березня, чоловік скоїв наступний, більш тяжкий злочин.

"Близько 19:00 він прийшов до будинку своєї родички у Новомосковському районі та побив жінку до смерті. Після цього забрав гроші та мобільний телефон", - повідомили у ГУНП.

У поліції зазначили, що в ході розслідування особа нападника була встановлена.

"Ним виявився 38-річний раніше неодноразово судимий житель м. Дніпро. 8 березня його розшукали та затримали. Наразі чоловіку обрана міра запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - уточнили у поліції.

За скоєні злочини підозрюваному загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 187 (розбій) КК України, що передбачає максимальне покарання строком до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Полтаві приватного підприємця побили і пограбували біля будинку, у якому він проживає.

Українські Національні Новини

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