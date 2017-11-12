Мужчина подорвался на растяжке в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Житель Донецка подорвался на растяжке вблизи позиций боевиков в Марьинском районе Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Донецкой области, передает УНН.
“Сообщение в Марьинское отделение полиции поступило вчера утром от местных жителей, около 3:00 сначала услышали взрыв, а на утро увидели тело неизвестного. Было установлено, что взрыв прогремел в непосредственной близости от позиций боевиков. На месте работала следственно-оперативная группа полиции”, — говорится в сообщении.
Погибшим оказался житель Донецка 1959 г.р.
Сейчас полицейские выясняют, при каких обстоятельствах мужчина попал на указанную территорию. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.258 “Террористический акт” УК.
Отмечается, что с начала года в результате подрыва на взрывных устройствах в области погибло 12 человек, из которых 1 ребенок, ранены еще 20, из которых трое детей.
Напомним, 11 ноября в Донецкой области в жилом секторе произошел взрыв неизвестного предмета.