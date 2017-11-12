Чоловік підірвався на розтяжці на Донеччині

“Повідомлення до Мар’їнського відділення поліції надійшло вчора зранку від місцевих мешканців, які близько 3-ї ночі спочатку почули вибух, а на ранок побачили тіло невідомого. Було встановлено, що вибух пролунав в безпосередній близькості до позицій бойовиків. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції”, — йдеться у повідомленні.

Загиблим виявився мешканець Донецька 1959 р.н.

Наразі поліцейські з’ясовують, за яких обставин чоловік потрапив на вказану територію. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.258 “Терористичний акт” ККУ.

Зазначається, що з початку року внаслідок підриву на вибухових пристроях в області загинуло 12 осіб, з яких 1 дитина, поранено ще 20, з яких троє дітей.

Нагадаємо, 11 листопада на Донеччині у житловому секторі стався вибух невідомого предмету.